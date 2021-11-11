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Постер фильма Арсен Венгер: Непобедимый
7.6
Арсен Венгер: Непобедимый - Трейлер
Киноафиша Фильмы Арсен Венгер: Непобедимый
7.6

Арсен Венгер: Непобедимый

, 2021
Arsène Wenger: Invincible
Франция / документальный, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Арсен Венгер: Непобедимый
7.6
Арсен Венгер: Непобедимый - Трейлер
Арсен Венгер: Непобедимый  Трейлер

В ролях

Алекс Фергюсон
Self
Иан Райт
Dennis Bergkamp
Self
David Dein
Self
Lee Dixon
Self
Thierry Henry
Self
Martin Keown
Self
Emmanuel Petit
Robert Pirès
Self
Patrick Vieira
Self
Arsène Wenger
Self
Режиссер Габриэль Кларк, Christian Jeanpierre
Сценарист Габриэль Кларк, Torquil Jones, Джон МакКенна
Композитор Aaron May, David Ridley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 ноября 2021
Премьера в мире 11 ноября 2021

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $46 139
Производство Federation Entertainment, Noah Media Group, Onsight
Другие названия
Arsène Wenger: Invincible, Arsene Wenger: Invincible, Arsène Wenger: võitmatu, Арсен Венгер: Непобедимый, 아르센 벵거: 무패의 전설

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Арсен Венгер: Непобедимый - Трейлер
Арсен Венгер: Непобедимый Трейлер
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Отзывы о фильме

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Арсен Венгер: Непобедимый - смотреть в онлайн-кинотеатре

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