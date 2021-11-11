В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Габриэль Кларк, Christian Jeanpierre
Сценарист
Габриэль Кларк, Torquil Jones, Джон МакКенна
Композитор
Aaron May, David Ridley
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
22 ноября 2021
Премьера в мире
11 ноября 2021
Сборы в мире
$46 139
Производство
Federation Entertainment, Noah Media Group, Onsight
Другие названия
Arsène Wenger: Invincible, Arsene Wenger: Invincible, Arsène Wenger: võitmatu, Арсен Венгер: Непобедимый, 아르센 벵거: 무패의 전설