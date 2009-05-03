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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Шаровая молния
4.3
Шаровая молния
, 2009
Fireball
Канада / фантастика, триллер / 18+
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Шаровая молния
Трейлер
Трейлер
В ролях
Йен Сомерхолдер
Lee Cooper
Lexa Doig
Ava Williams
Алекс Паунович
Draven
Аарон Перл
Fire Lieutenant
Колин Каннингэм
Tim Timmonds
Тимоти Пол Перес
Nuclear Tech #1
Julia Arkos
Ally Huseman
Роман Подхора
Cop #1
Стивен И. Миллер
Nuclear Administrator
Джулиан Кристофер
Линда Дарлоу
Тоби Харгрейв
Режиссер
Kristoffer Tabori
Сценарист
Крэйг Венман
Композитор
Justin Melland
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
3 мая 2009
Дата выхода
3 мая 2009
США
PG-13
Где посмотреть фильм
ИВИ
Производство
Front Street Pictures, Fire Road Productions
Другие названия
Fireball, Tűzgolyó, Шаровая молния, Fireball (TV)
Еще
Рейтинг фильма
4.3
Оцените
10
голосов
4.3
IMDb
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Шаровая молния
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