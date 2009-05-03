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Постер фильма Шаровая молния
4.3
Шаровая молния - Трейлер
Киноафиша Фильмы Шаровая молния
4.3

Шаровая молния

, 2009
Fireball
Канада / фантастика, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шаровая молния
4.3
Шаровая молния - Трейлер
Шаровая молния  Трейлер

В ролях

Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Lee Cooper
Lexa Doig
Ava Williams
Алекс Паунович
Алекс Паунович
Draven
Аарон Перл
Fire Lieutenant
Колин Каннингэм
Tim Timmonds
Тимоти Пол Перес
Тимоти Пол Перес
Nuclear Tech #1
Julia Arkos
Ally Huseman
Роман Подхора
Cop #1
Стивен И. Миллер
Nuclear Administrator
Джулиан Кристофер
Линда Дарлоу
Тоби Харгрейв
Тоби Харгрейв
Режиссер Kristoffer Tabori
Сценарист Крэйг Венман
Композитор Justin Melland
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 мая 2009
Дата выхода
3 мая 2009 США PG-13

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Front Street Pictures, Fire Road Productions
Другие названия
Fireball, Tűzgolyó, Шаровая молния, Fireball (TV)

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Шаровая молния - Трейлер
Шаровая молния Трейлер
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Отзывы о фильме

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