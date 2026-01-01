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До Луны и обратно

, 2025
Россия / комедия, семейный / 18+

О фильме

Две семьи из разных социальных слоев случайно оказываются соседями в отеле на Шри-Ланке. Взрослые не очень рады такому совпадению. А вот их двадцатилетние «дети» полюбили друг друга. Чтобы проводить меньше времени в кругу назойливых пап и мам, молодежь отправляется в своё романтическое путешествие по экзотической стране, потеряв счет времени. Отцы семейств, обеспокоенные подобным развитием событий, пускаются на поиски своих взрослых детей, но неожиданно сами попадают в плен к аборигенам.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ

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