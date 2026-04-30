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Постер фильма Округ Юнион
6.5
Округ Юнион - Трейлер
Киноафиша Фильмы Округ Юнион
6.5

Округ Юнион

, 2026
Union County
США / драма
Трейлеры
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Постер фильма Округ Юнион
6.5
Пойду 0
Не пойду 0
Округ Юнион - Трейлер
Округ Юнион  Трейлер

В ролях

Уилл Поултер
Уилл Поултер
Cody Parsons
Ной Сентинео
Ной Сентинео
Jack
Элиз Киблер
Anna
Эмили Мид
Katrina Parsons
Danny Wolohan
Jim
Nicole Stubbs
Kevin P. Braig
Judge
Annette Deao
Annette
Sylvie Mix
Kim
AJ Hunt
Callum
Gemma Nelms
Harley
Режиссер Adam Meeks
Сценарист Adam Meeks
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Производство Seaview Productions, Arkhum Productions, Burn These Words
Другие названия
Union County

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Округ Юнион - Трейлер
Округ Юнион Трейлер
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Отзывы о фильме

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