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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Округ Юнион
6.5
Округ Юнион
, 2026
Union County
США / драма
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Округ Юнион
Трейлер
Трейлер
В ролях
Уилл Поултер
Cody Parsons
Ной Сентинео
Jack
Элиз Киблер
Anna
Эмили Мид
Katrina Parsons
Danny Wolohan
Jim
Nicole Stubbs
Kevin P. Braig
Judge
Annette Deao
Annette
Sylvie Mix
Kim
AJ Hunt
Callum
Gemma Nelms
Harley
Режиссер
Adam Meeks
Сценарист
Adam Meeks
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
30 апреля 2026
Производство
Seaview Productions, Arkhum Productions, Burn These Words
Другие названия
Union County
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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