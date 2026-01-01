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Тринидад

, 2026
Trinidad
Испания / боевик, приключения, вестерн
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В ролях

Gabriela Andrada
Trinidad
Паз Вега
Паз Вега
Sofía Allepuz
Karla Sofía Gascón
Милена Смит
Милена Смит
Guillermo Bedward
Джеймс Жиблен
Антонио Дечент
Alfonso Sánchez
Sofía Marrero
Tim Johansson
Bret
Moi Quintana
Red
Режиссер Лаура Альвеа, José Ortuño
Сценарист Лаура Альвеа, José Ortuño
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 ноября 2026
Дата выхода
13 ноября 2026 Испания
Производство ISII Group, Inefable Productions, SIA Production Systems
Другие названия
Trinidad

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