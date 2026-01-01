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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Тринидад
Тринидад
, 2026
Trinidad
Испания / боевик, приключения, вестерн
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О фильме
Расписание
Персоны
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В ролях
Gabriela Andrada
Trinidad
Паз Вега
Sofía Allepuz
Karla Sofía Gascón
Милена Смит
Guillermo Bedward
Джеймс Жиблен
Антонио Дечент
Alfonso Sánchez
Sofía Marrero
Tim Johansson
Bret
Moi Quintana
Red
Режиссер
Лаура Альвеа
,
José Ortuño
Сценарист
Лаура Альвеа
,
José Ortuño
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 ноября 2026
Дата выхода
13 ноября 2026
Испания
Производство
ISII Group, Inefable Productions, SIA Production Systems
Другие названия
Trinidad
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