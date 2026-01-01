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Эйшам
Эйшам
, 2026
Eixam
Испания / триллер
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Хорди Агилар
Неус Асенси
Марта Беленгер
Серджио Кабальеро
Пабло Дерки
Кристина Фернандес Пинтадо
Àngel Fígols
Нурия Эрреро
Абделатиф Хвидар
Gloria March
María Maroto
Pablo Molinero
Режиссер
Óscar Bernàcer
Сценарист
Joana M. Ortueta
,
Jorge Juan Martínez
Композитор
Raquel Sánchez
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
Corte y Confección de películas, Crea SGR, Institut Valencià de Cultura (IVC)
Другие названия
Eixam, En l'eixam, Enjambre
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