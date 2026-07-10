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Premature
Великобритания / комедия
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В ролях
James Rottger
Cameron
Пол Лубке
Elle Watson
Eilidh
Gail Watson
Isobel
Andrew Rodger
Andrew
Terry Nelson
Gavin
Zoë Lerman
Kate
Kirsty Stuart
Midwife
David Alexander Scott
Doctor
Kieran Gray
Bryce
Gregor Duncan
Interviewer
Режиссер
Kevin Walls
Сценарист
Kevin Walls
Композитор
Roma Yagnik
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
18 сентября 2026
Дата выхода
18 сентября 2026
Великобритания
15
18 сентября 2026
Ирландия
12A
Другие названия
Premature
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