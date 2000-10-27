Трое молодых студентов живут в пансионе и учатся в элитном мужском колледже, которым руководит ретроград Нараян Шанкар. Он установил для студентов свои строгие правила: они не имеют права покидать территорию колледжа, общаться с внешним миром, встречаться с девушками. Но разве можно наложить запрет на любовь, когда по соседству находится женская гимназия. Вскоре в колледже появляется новый учитель музыки Радж Арьян. Когда-то он был влюблен в дочь ректора Мегху. Рискуя своей карьерой, Радж помогает молодым людям отстоять своё право на любовь и личное счастье.
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