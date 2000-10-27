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Постер фильма Влюблённыe
7.1
Влюблённыe - Трейлер
Киноафиша Фильмы Влюблённыe
7.1

Влюблённыe

, 2000
Mohabbatein
Индия / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Влюблённыe
7.1
Влюблённыe - Трейлер
Влюблённыe  Трейлер

О фильме

Трое молодых студентов живут в пансионе и учатся в элитном мужском колледже, которым руководит ретроград Нараян Шанкар. Он установил для студентов свои строгие правила: они не имеют права покидать территорию колледжа, общаться с внешним миром, встречаться с девушками. Но разве можно наложить запрет на любовь, когда по соседству находится женская гимназия. Вскоре в колледже появляется новый учитель музыки Радж Арьян. Когда-то он был влюблен в дочь ректора Мегху. Рискуя своей карьерой, Радж помогает молодым людям отстоять своё право на любовь и личное счастье.

В ролях

Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Principal Narayan Shankar
Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Raj Aryan Malhotra
Jugal Hansraj
Sameer
Джимми Шергилл
Karan
Айшвария Рай Баччан
Айшвария Рай Баччан
Megha
Preeti Jhangiani
Kiran
Shamita Shetty
Ishika
Kim Sharma
Sanjana
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Kake
Арчана Пуран Сингх
Саурабх Шукла
Helen
Режиссер Адитья Чопра
Сценарист Адитья Чопра, Anand Bakshi
Композитор Babloo Chakravorty, Джатин Пандит, Лалит Пандит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 36 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 27 октября 2000
Дата выхода
27 октября 2000 Индия U
27 октября 2000 США PG
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $4 279 351
Производство Yash Raj Films
Другие названия
Mohabbatein, Love Stories, Denn meine Liebe ist unsterblich, Dragoste si teroare, Histórias de Amor, Liebesbeziehungen, Miłość żyje wiecznie, Mohabbatein - Szerelmes történetek, Những Câu Chuyện Tình, O dromos tou erota, Влюблённыe, 情字路上, 真情永在, โมฮับบะเทน อานุภาพแห่งรัก, Mohabbatein - Denn meine Liebe ist unsterblich

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Влюблённыe - Трейлер
Влюблённыe Трейлер
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Отзывы о фильме

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