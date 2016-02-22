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Дэвид и Эми — супружеская пара на грани развода. Мужчина едет в командировку в Денвер, чтобы уйти с головой в работу и заодно отдохнуть от постоянных скандалов. Однако стоило Дэвиду уехать, как начали происходить необъяснимые события: в течение нескольких часов 10 самолетов потерпели крушение, а телефонные вышки начали выходить из строя. Людей охватила паника, и Дэвид принял решение вернуться к жене, чтобы защитить ее от возможной опасности. Но путь в родной город окажется настоящей полосой препятствий, так как Землю атаковали инопланетяне. Теперь герою придется вступить в схватку с пришельцами, чтобы сохранить жизнь своей семьи и всей планеты.