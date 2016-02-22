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Постер фильма Прибывшие
2.7
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2.7

Прибывшие

, 2016
Alienate
США / драма, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Прибывшие
2.7

О фильме

Дэвид и Эми — супружеская пара на грани развода. Мужчина едет в командировку в Денвер, чтобы уйти с головой в работу и заодно отдохнуть от постоянных скандалов. Однако стоило Дэвиду уехать, как начали происходить необъяснимые события: в течение нескольких часов 10 самолетов потерпели крушение, а телефонные вышки начали выходить из строя. Людей охватила паника, и Дэвид принял решение вернуться к жене, чтобы защитить ее от возможной опасности. Но путь в родной город окажется настоящей полосой препятствий, так как Землю атаковали инопланетяне. Теперь герою придется вступить в схватку с пришельцами, чтобы сохранить жизнь своей семьи и всей планеты.

В ролях

Блэйк Уэбб
David Madison
Жаклин Хейлс
Samantha Hayes
Кайл Кервин
Кайл Кервин
Brad Klick
Andrew Troy
D.L. Walker
Джейсон Стэдмен
Роберт Милош Эндрус
Роберт Милош Эндрус
Demetrius Daniels
Дэнни Джеймс
Cathleen Mason
Eric Ramaekers
William 'Bus' Riley
Режиссер Michael Shumway
Сценарист Rick Hansberry, Lex Hogan
Композитор James Schafer, Michael Shumway
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 22 февраля 2016

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Film Base, Shumway Studios
Другие названия
Alienate, Battleforce 2 - Rückkehr der Alienkrieger, Чужеродный, エイリネイト　侵略地区

Рейтинг фильма

2.7
Оцените 10 голосов
2.7 IMDb

Отзывы о фильме

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