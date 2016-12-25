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Постер фильма Обещанная принцесса
4.0
Киноафиша Фильмы Обещанная принцесса
4.0

Обещанная принцесса

, 2016
Slíbená princezna
Чехия, Словакия / приключения, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Обещанная принцесса
4.0

В ролях

Марта Данцингерова
princess Cistá Radost
Ян Цина
Jirík
Ondrej Koval
count Honorád
Ян Долански
pirate Za Bié Ocradé
Jitka Cvancarová
Мартин Странский
Петр Панценбергер
Václav Vydra
Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Petr Stach
Jan Plouhar
Karel Cepek
Shepherd
Режиссер Ivan Pokorný
Сценарист Карел Яромир Эрбен, Iva Procházková
Композитор Джири Гаек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 25 декабря 2016

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Ceská Televize
Другие названия
Slíbená princezna, The Promised Princess, A princesa prometida, Die versprochene Prinzessin, La princesa prometida, La princesse promise, Apsolītā princese, Az ígéretes hercegnő, De beloofde prinses, Den lovede prinsesse, Den lovede prinsessen, Den utlovade prinsessan, La principessa promessa, Lubatud printsess, Luvattu prinsessa, Narzeczona dla pirata, Obljubljena princesa, Pazadėtoji princesė, Prințesa promisă, Prislúbená princezná, Putri yang dijanjikan, Vaat edilen prenses, Η υποσχόμενη πριγκίπισσα, Обіцяна принцеса, 約束のプリンセス

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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