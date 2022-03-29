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Постер фильма Жёлтые обои
4.4
Жёлтые обои - Трейлер
Киноафиша Фильмы Жёлтые обои
4.4

Жёлтые обои

, 2021
The Yellow Wallpaper
США / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Жёлтые обои
4.4
Жёлтые обои - Трейлер
Жёлтые обои  Трейлер

В ролях

Джо Маллинз
John
Alexandra Loreth
Jane
Jeanne O'Connor
Jennie
Clara Harte
Mary
Mark P. O'Connor
James
Jessica Loreth
Additional Cast
Claire Moroney
Additional Cast
Aoife Mortell
Additional Cast
Aine Dinn
Additional Cast
Сценарист Charlotte Perkins Gilman, Alexandra Loreth, Petra Zélie, Courtney Lehmann
Композитор Robert J. Coburn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 марта 2022
Премьера в мире 29 марта 2022

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Hysteria Pictures, Emerald Giant Productions DAC, Penitent Productions
Другие названия
The Yellow Wallpaper, O Papel de Parede Amarelo, 옐로 월페이퍼, 黃色壁紙

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb

Трейлеры фильма

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Жёлтые обои - Трейлер
Жёлтые обои Трейлер
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