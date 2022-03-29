В ролях
Jessica Loreth
Additional Cast
Claire Moroney
Additional Cast
Aoife Mortell
Additional Cast
Aine Dinn
Additional Cast
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Charlotte Perkins Gilman, Alexandra Loreth, Petra Zélie, Courtney Lehmann
Композитор
Robert J. Coburn
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
29 марта 2022
Премьера в мире
29 марта 2022
Производство
Hysteria Pictures, Emerald Giant Productions DAC, Penitent Productions
Другие названия
The Yellow Wallpaper, O Papel de Parede Amarelo, 옐로 월페이퍼, 黃色壁紙