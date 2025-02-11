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Утроба
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Утроба
, 2025
Womb
США / ужасы, триллер / 18+
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Утроба
Трейлер
Трейлер
О фильме
Оказавшись в ловушке в отдаленной охотничьей хижине, беременная женщина, проходящая лечение от наркотической зависимости, пытается вырваться из лап безумного охотника, одержимого идеей похитить её будущего ребенка.
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В ролях
Майлс Клохесси
Raymond
Эллен Эдейр
Martha
Abbey Hafer
Patty
Брайан Энтони Уилсон
Big Country
Элизабет Ю
Gianna Gagliardi
Darlene
Corrie Graham
Loretta
Taylor Hanks
Hailey
Sara Kelley
Cindy
Avery McGee
Victoria
Madison Schwartz
Bobby Jo
Режиссер
Бриджет Смит
Сценарист
Mike Walsh
Композитор
Holly Amber Church
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 февраля 2025
Премьера в мире
11 февраля 2025
Где посмотреть фильм
ОККО
Производство
Philly Born Films
Другие названия
Womb, Утроба, 孕期惊魂
Еще
Рейтинг фильма
3.7
Оцените
10
голосов
3.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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