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Лия трудолюбива и успешна на работе, а впереди – новая карьерная высота. Чтобы получить повышение, ей нужно заключить сделку века на Гавайях. Лии и её коллеге-сопернику Майку поручают купить на аукционе прекрасный участок земли. Но для начала нужно завоевать доверие прежних владельцев – местной семьи, увязшей в долгах. Однако важная командировка идёт не по плану, когда Лия знакомится с аниматором гавайского отеля Икаики. Он показывает ей красоту острова, его уникальной культуры и, в частности, знаменитого танца «хула». Новое увлечение и новая любовь вдохновляют Лию на большие перемены в жизни.