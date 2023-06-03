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Постер фильма Любовь и Гавайи
6.4
Киноафиша Фильмы Любовь и Гавайи
6.4

Любовь и Гавайи

, 2023
Romance in Hawaii
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь и Гавайи
6.4

О фильме

Лия трудолюбива и успешна на работе, а впереди – новая карьерная высота. Чтобы получить повышение, ей нужно заключить сделку века на Гавайях. Лии и её коллеге-сопернику Майку поручают купить на аукционе прекрасный участок земли. Но для начала нужно завоевать доверие прежних владельцев – местной семьи, увязшей в долгах. Однако важная командировка идёт не по плану, когда Лия знакомится с аниматором гавайского отеля Икаики. Он показывает ей красоту острова, его уникальной культуры и, в частности, знаменитого танца «хула». Новое увлечение и новая любовь вдохновляют Лию на большие перемены в жизни.

В ролях

Kelley Jakle
Leah Davis
Питер Порте
Michael
Coel Mahal
Kiki
Хейли Сиденье
Cedric Jonathan
Ikaika
Carrie Schroeder
Diana
Lora Puanani Contreras
Kamalani
Blake La Benz
Billy
Emalia Dalire
Kehaulani
Deanna Espinas
Kupuna
Cameron Luat
Kealoha
Режиссер Нанея Мията
Сценарист Нанея Мията, Carolina Espiro
Композитор Matthew Atticus Berger
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 мая 2026
Премьера в мире 3 июня 2023

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Nicely Entertainment, The Ninth House
Другие названия
Romance in Hawaii, Dance of the Heart, Ljubav na Havajima, Romance in Hawaii - Verliebt im Paradies, Romance no Havai, Romansa na Havajima

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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