После ухода с поста президента Республики, Жефф и его семейка счастливы вернуться в свою деревню Бузоль. По мере приближения празднования конца года, Кэти просит об уникальном подарке: воссоединиться со своей сестрой Магуи и её мужем Жан-Ивом, на которого Жефф злился 10 лет... Примирение могло пройти гладко, за исключением того, что во время обеда Жефф и Жан-Ив снова обнаружат предмет спора: РОЖДЕСТВО. Эта семейная вражда, которая никогда не должна была покидать Бузоль, превратится в противостояние Джеффа и гиганта интернет-распространения.