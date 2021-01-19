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Постер фильма Семейка с приветом: Новогодние разборки
4.6
Киноафиша Фильмы Семейка с приветом: Новогодние разборки
4.6

Семейка с приветом: Новогодние разборки

, 2021
Les Tuche 4
Бельгия, Франция / комедия / 18+
Постер фильма Семейка с приветом: Новогодние разборки
4.6

О фильме

После ухода с поста президента Республики, Жефф и его семейка счастливы вернуться в свою деревню Бузоль. По мере приближения празднования конца года, Кэти просит об уникальном подарке: воссоединиться со своей сестрой Магуи и её мужем Жан-Ивом, на которого Жефф злился 10 лет... Примирение могло пройти гладко, за исключением того, что во время обеда Жефф и Жан-Ив снова обнаружат предмет спора: РОЖДЕСТВО. Эта семейная вражда, которая никогда не должна была покидать Бузоль, превратится в противостояние Джеффа и гиганта интернет-распространения.

В ролях

Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Jeff Tuche
Изабель Нанти
Изабель Нанти
Maguy Marteau
Мишель Блан
Мишель Блан
Jean-Yves Marteau
Клер Надо
Клер Надо
Mamie Suze
Сара Штерн
Stéphanie Tuche
Пьер Лоттен
Пьер Лоттен
Wilfried Tuche
Тео Фернандез
Donald Tuche
Джереми Лопес
Thibault
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Pierre Noël
Lila Poulet-Berenfeld
Ariane Mourier
Ральф Амуссу
Режиссер Оливье Барру
Сценарист Оливье Барру, Philippe Mechelen, Шанталь Лоби, Нессим Шихауи, Жюльен Эрве
Композитор Мартен Раппено
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 8 апреля 2022
Премьера в мире 19 января 2021
Дата выхода
8 декабря 2021 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет €16 970 000
Сборы в мире $19 259 766
Производство Eskwad, Pathé, TF1 Films Production
Другие названия
Les Tuche 4, 100 миллионов евро 4, A Tuche család karácsonya

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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