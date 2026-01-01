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Диера Келдиерова стремится не просто к спортивным победам — для неё олимпийское золото становится способом изменить представления о роли женщины в обществе. На Олимпиаде‑2024 она совершает невозможное: в 1/8 финала побеждает Уту Абэ, японскую звезду, не знавшую поражений пять лет, а затем обыгрывает соперниц из Германии и Косово. Эта победа делает её первой узбекистанской дзюдоисткой, завоевавшей олимпийское золото. Для Диеры медаль — не просто личный триумф, а возможность открыть новые перспективы для девушек в спорте и за его пределами.