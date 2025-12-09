В ролях
Lorenzo Bachiorri
Amico 6
Cardinale Gualtiero Bassetti
Self
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Никола Пьовани
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
9 декабря 2025
Дата выхода
|24 июля 2026
|Великобритания
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|19 ноября 2026
|Германия
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|24 июля 2026
|Ирландия
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|PG
|22 января 2027
|Испания
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|9 декабря 2025
|Италия
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Сборы в мире
$1 193 835
Производство
Brunello Cucinelli, Masifilm, Rai Cinema
Другие названия
Brunello, il visionario garbato, Brunello: The Gracious Visionary, Brunello, Brunello il visionario garbato