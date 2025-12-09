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Постер фильма Брунелло: благородный провидец
7.2
Брунелло: благородный провидец - Трейлер
Киноафиша Фильмы Брунелло: благородный провидец
7.2

Брунелло: благородный провидец

, 2025
Brunello, il visionario garbato
Италия / биография, документальный, исторический / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Брунелло: благородный провидец
7.2
Пойду 0
Не пойду 0
Брунелло: благородный провидец - Трейлер
Брунелло: благородный провидец  Трейлер

В ролях

Brunello Cucinelli
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Лю Тао
Nick Sullivan
Сол Нанни
Marta Aguilar
Modella
Фрэнсис Пардейлхан
Кристиан Стеллути
Ramin Arani
Self
Lorenzo Bachiorri
Amico 6
Cardinale Gualtiero Bassetti
Self
Federica Benda
Self
Режиссер Джузеппе Торнаторе
Сценарист Джузеппе Торнаторе
Композитор Никола Пьовани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 декабря 2025
Дата выхода
24 июля 2026 Великобритания
19 ноября 2026 Германия
24 июля 2026 Ирландия PG
22 января 2027 Испания
9 декабря 2025 Италия
Сборы в мире $1 193 835
Производство Brunello Cucinelli, Masifilm, Rai Cinema
Другие названия
Brunello, il visionario garbato, Brunello: The Gracious Visionary, Brunello, Brunello il visionario garbato

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Брунелло: благородный провидец - Трейлер
Брунелло: благородный провидец Трейлер
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Отзывы о фильме

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