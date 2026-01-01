Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Чемодан
Чемодан
, 2026
La maleta
Испания / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Lucía Caraballo
Laura
Алехандро Спейцер
Nacho
Леонор Уотлинг
Ричард Холмс
Stéphanie Magnin
Виктор Клавье
Давид Лоренте
Mohamed Said
Pao Soppe
Sofía
Victor Manuel Rosario Peralta
Turista avión
Iván López
Cárdenas
Режиссер
Carlos Therón
Сценарист
Сара Антунья
,
Diego San José
,
Карлос де Пандо
,
Rafel Barceló
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group, Netflix
Другие названия
La maleta
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667