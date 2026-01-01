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Чемодан

, 2026
La maleta
Испания / комедия

В ролях

Lucía Caraballo
Laura
Алехандро Спейцер
Nacho
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Ричард Холмс
Ричард Холмс
Stéphanie Magnin
Виктор Клавье
Давид Лоренте
Mohamed Said
Pao Soppe
Sofía
Victor Manuel Rosario Peralta
Turista avión
Iván López
Cárdenas
Режиссер Carlos Therón
Сценарист Сара Антунья, Diego San José, Карлос де Пандо, Rafel Barceló
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Производство Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group, Netflix
Другие названия
La maleta

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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