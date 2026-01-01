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Управляемый лошадьми
Управляемый лошадьми
, 2026
Guided by Horses
Австралия / документальный
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Juli Coffin
Juli Coffin
Композитор
Кэйтлин Ео
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2026
Производство
Story About Feeling
Другие названия
Guided by Horses
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