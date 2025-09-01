Джон — наёмный убийца, который давно устал от своей работы и мечтает вернуться к спокойной жизни с женой и дочерью. Он приезжает в отель под видом обычной командировки, чтобы выполнить последний заказ и навсегда уйти из профессии. Но, едва подготовившись к заданию, получает звонок от неизвестного. Собеседник даёт понять, что следит за каждым его движением и держит Джона на прицеле. Вскоре киллер понимает: он оказался заперт в чужой игре, где противник знает о нём слишком много. Любая попытка уйти может стоить жизни не только ему, но и тем, кого он пытается защитить. Теперь Джону нужно перехитрить невидимого врага, выполнить задание и выбраться из отеля живым.