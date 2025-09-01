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Постер фильма Закат убийцы
7.1
Закат убийцы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Закат убийцы
7.1

Закат убийцы

, 2025
A Time for Sunset
США / триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Закат убийцы
7.1
Пойду 0
Не пойду 0
Закат убийцы - Трейлер
Закат убийцы  Трейлер

О фильме

Джон — наёмный убийца, который давно устал от своей работы и мечтает вернуться к спокойной жизни с женой и дочерью. Он приезжает в отель под видом обычной командировки, чтобы выполнить последний заказ и навсегда уйти из профессии. Но, едва подготовившись к заданию, получает звонок от неизвестного. Собеседник даёт понять, что следит за каждым его движением и держит Джона на прицеле. Вскоре киллер понимает: он оказался заперт в чужой игре, где противник знает о нём слишком много. Любая попытка уйти может стоить жизни не только ему, но и тем, кого он пытается защитить. Теперь Джону нужно перехитрить невидимого врага, выполнить задание и выбраться из отеля живым.

В ролях

Пастор Шеперд
John
Жаклин Хейлс
Julie
Mark Christopher Lawrence
Police Officer
Мириам Спампкин
Мириам Спампкин
Kirby
Stephanie Parker
Susan
Patrick Ryan Sullivan
Hotel Manager
Dennis Zlobinski
Ivan
Max Worley
Carl
Jane Elia
Mom
Warren Abercrombie
Embassy Attaché
Режиссер Томас Л. Колэуэй
Сценарист Пастор Шеперд, Bernie Felix Jr., Harry Victor, Alex Wroten
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 октября 2025
Премьера в мире 1 сентября 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Second Chance Pictures
Другие названия
A Time for Sunset, Time for Sunset

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Закат убийцы - Трейлер
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