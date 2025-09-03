В ролях
Victor Prieto Simental
Veneno
Victor Manuel Aguirre
Hombre Mayor
Mariano López Sosa
El Eulas
Francisco Navar Carrera
Padre de Veneno
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
David Pablos
Сценарист
David Pablos
Композитор
Andrea Balency-Béarn
Детали фильма
Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
3 сентября 2025
Дата выхода
|17 июля 2026
|Испания
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|3 июня 2026
|Мексика
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|C
Производство
Animal de Luz Films, Producciones Año Bisiesto, La Corriente del Golfo
Другие названия
En el camino, On the Road, No Caminho, W drodze, Στον δρόμο