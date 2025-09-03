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Постер фильма В дороге
7.3
В дороге - Трейлер
Киноафиша Фильмы В дороге
7.3

В дороге

, 2025
En el camino
Мексика / драма, мелодрама, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма В дороге
7.3
Пойду 0
Не пойду 0
В дороге - Трейлер
В дороге  Трейлер

В ролях

Victor Prieto Simental
Veneno
Osvaldo Sanchez
Muñeco
Victor Manuel Aguirre
Hombre Mayor
Mariano López Sosa
El Eulas
Giovanni Ontiveros
Omar
Héctor Cárdenas
El Pelón
Obdulia Morales
Lupe
Juana Ramirez
Katia
Elizabeth Infante
Licha
Francisco Navar Carrera
Padre de Veneno
Режиссер David Pablos
Сценарист David Pablos
Композитор Andrea Balency-Béarn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 3 сентября 2025
Дата выхода
17 июля 2026 Испания
3 июня 2026 Мексика C
Производство Animal de Luz Films, Producciones Año Bisiesto, La Corriente del Golfo
Другие названия
En el camino, On the Road, No Caminho, W drodze, Στον δρόμο

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

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В дороге - Трейлер
В дороге Трейлер
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