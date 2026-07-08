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Воздушный бутон возвращается
Воздушный бутон возвращается
, 2027
Air Bud Returns
США / комедия, семейный, спорт
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О фильме
Расписание
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Воздушный бутон возвращается
Трейлер
Трейлер
В ролях
Трэйси Айфичор
Jasmine
Эдвин Ли Гибсон
Jack
Тайлер Лабин
Walter
Эрик Гоу
Marvin
Максим Суинтон
Elijah Fox
Sam
Rickie Wang
Eric
Amanda Huxtable
Defense Attorney
Kingston Goodjohn
Matty
Larke Miller
Posh Lady
Ryder Miller
Steven
Режиссер
Роберт Винс
Сценарист
Роберт Винс
,
Аарон Менделсон
,
Paul Tamasy
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
22 января 2027
Дата выхода
22 января 2027
США
PG
Производство
Air Bud Entertainment, BondIt Media Capital, Cineverse I
Другие названия
Air Bud Returns, AirBud Returns, Air Bud 6
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