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Данте

, 2026
Dante de noche
Испания / триллер
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В ролях

Чино Дарин
Чино Дарин
Эстер Экспозито
Эстер Экспозито
Винсент Ромеро
Исак Феррис
Асьер Эчеандиа
Асьер Эчеандиа
Энрике Арсе
Энрике Арсе
Рауль Эскудеро
Policía
Режиссер Hugo Ruíz
Композитор Remate
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 7 июня 2026
Дата выхода
22 января 2027 Испания
Производство EFD Studios, El Sueño Eterno Pictures, Gilda Productions
Другие названия
Dante de noche, Dante

Рейтинг фильма

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