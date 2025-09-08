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Скоро в прокате «Её личный ад»
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Тень кочевника
7.1
Тень кочевника
, 2025
Nomad Shadow
Испания, США, Франция / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.1
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0
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0
В ролях
Núria Deulofeu
Júlia
Nadhira Mohamed
Mariam
Suleiman Filali
Alwali
Omar Salem
Sidahmed
Eddami Elabed
Fatimetou
Chekh Mehdi
Abdallah
Khadija Najem Allal
Selka
Ghizlane Lkoucha
Ghalia
Muna Fal Nadjem
Ilham
Lmrabet Hamahou
Omar
Режиссер
Эйми Иманиси
Сценарист
Эйми Иманиси
Композитор
Clara Aguilar
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания / США / Франция
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
8 сентября 2025
Дата выхода
2 октября 2026
Испания
Производство
Dialectic, Incognito Films, Peculiar Films
Другие названия
Nomad Shadow, Nomaadi vari, Sombra nómada
Еще
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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