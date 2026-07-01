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Еще трое
Еще трое
, 2026
Tres de más
Испания / комедия
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О фильме
Расписание
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Постеры
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В ролях
Кира Миро
Julia
Сальва Рейна
Ernesto
Луна Фульхенсио
Антонио Пагудо
Marta Hazas
Давид Лоренте
Кармен Руис
Ракель Герреро
Феликс Гомес
Норма Руис
Адам Езерски
Сальва Реина
Ernesto
Режиссер
Mar Olid
Сценарист
Michele Abatantuono
,
Фабио Де Луиджи
,
Laura Prando
,
Efrén Tarifa
,
Almudena Vázquez
Композитор
Vanessa Garde
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
24 июля 2026
Дата выхода
24 июля 2026
Испания
Производство
Atresmedia, Crea SGR, Gobierno de Navarra
Другие названия
Tres de más
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Место в рейтинге
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