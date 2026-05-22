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Постер фильма Я Райан
7.2
Я Райан - Трейлер
Киноафиша Фильмы Я Райан
7.2

Я Райан

, 2026
I Am Ryan
США / комедия
Трейлеры
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Постер фильма Я Райан
7.2
Пойду 0
Не пойду 0
Я Райан - Трейлер
Я Райан  Трейлер

В ролях

Hettie Lynne Hurtes
Henry's Granny
Tim Alcoser
Police Officer (segment: Cops are in the area.)
Darío Herrera
Henry’s Dad
Hobart
Bryan
Joyce Young Kim
Producer
Sherif Mohamed Mattar
Henry
Briana Nicole
Charlotte - the girl next door
Suzy Coffield Quinn
Henrys Mom
Bryan Werlemann
The Agent
Режиссер Carl Jackson
Сценарист Carl Jackson, Hobart
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 22 мая 2026
Дата выхода
22 мая 2026 США
Производство Carl Jackson Entertainment
Другие названия
I Am Ryan

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Я Райан - Трейлер
Я Райан Трейлер
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