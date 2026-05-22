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Я Райан
7.2
Я Райан
, 2026
I Am Ryan
США / комедия
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
7.2
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Я Райан
Трейлер
Трейлер
В ролях
Hettie Lynne Hurtes
Henry's Granny
Tim Alcoser
Police Officer (segment: Cops are in the area.)
Darío Herrera
Henry’s Dad
Hobart
Bryan
Joyce Young Kim
Producer
Sherif Mohamed Mattar
Henry
Briana Nicole
Charlotte - the girl next door
Suzy Coffield Quinn
Henrys Mom
Bryan Werlemann
The Agent
Режиссер
Carl Jackson
Сценарист
Carl Jackson
,
Hobart
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
22 мая 2026
Дата выхода
22 мая 2026
США
Производство
Carl Jackson Entertainment
Другие названия
I Am Ryan
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Я Райан
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