Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лагерь
5.2
Лагерь - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Лагерь
5.2

Лагерь

, 2025
Camp
Канада / ужасы / 18+
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Лагерь
5.2
Пойду 0
Не пойду 0
Лагерь - Официальный трейлер
Лагерь  Официальный трейлер

В ролях

Ella Reece
Hope
Леа Роуз Себастьянис
Nev
Michael Tan
Emily's Dad
Zola Grimmer
Emily
Alice Wordsworth
Clara
Cherry Moore
Rosie
Austyn Van de Kamp
Dan
Aidan Laudersmith
JB
Izza Jarvis
Eden
Sophie Bawks-Smith
Jo
Режиссер Авалон Фаст
Сценарист Авалон Фаст
Композитор Max Graham
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 10 июля 2026
Премьера в мире 13 октября 2025
Бюджет 0 CAD
Производство Téléfilm Canada, Camp Productions, Filmoption International
Другие названия
Camp

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Лагерь - Официальный трейлер
Лагерь Официальный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
Заправку бензином через MAX одобрили официально: АИ-95 и АИ-92 теперь можно купить по электронной очереди
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше