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Скоро в прокате «Её личный ад»
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Лагерь
5.2
Лагерь
, 2025
Camp
Канада / ужасы / 18+
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О фильме
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Постеры
Трейлеры
5.2
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Лагерь
Официальный трейлер
Официальный трейлер
В ролях
Ella Reece
Hope
Леа Роуз Себастьянис
Nev
Michael Tan
Emily's Dad
Zola Grimmer
Emily
Alice Wordsworth
Clara
Cherry Moore
Rosie
Austyn Van de Kamp
Dan
Aidan Laudersmith
JB
Izza Jarvis
Eden
Sophie Bawks-Smith
Jo
Режиссер
Авалон Фаст
Сценарист
Авалон Фаст
Композитор
Max Graham
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
10 июля 2026
Премьера в мире
13 октября 2025
Бюджет
0 CAD
Производство
Téléfilm Canada, Camp Productions, Filmoption International
Другие названия
Camp
Еще
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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Лагерь
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