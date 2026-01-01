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Киноафиша Фильмы Это одиночество

Это одиночество

, 2026
Esta soledad
Испания / драма

В ролях

Фернандо Гуайяр
Омар Аюсо
Омар Аюсо
Марина Салас
Марина Салас
Lorea
Ориол Пла
Leo
Энеко Сагардой
Miren Gaztañaga
Itsaso
Ициар Ласкано
Madre Lorea
Ione Irazábal
Nekane
Ainhoa Artetxe
Maialen
Gemma Martínez
Микель Бустаманте
Harkaitz
Режиссер Хавьер Гинер
Сценарист Хавьер Гинер
Композитор Claudia Torrente Solés
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Бюджет €0
Производство Balance Media Entertainment, Fuga de Cuerpos, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Другие названия
Esta soledad

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