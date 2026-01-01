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Это одиночество
Это одиночество
, 2026
Esta soledad
Испания / драма
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Фернандо Гуайяр
Омар Аюсо
Марина Салас
Lorea
Ориол Пла
Leo
Энеко Сагардой
Miren Gaztañaga
Itsaso
Ициар Ласкано
Madre Lorea
Ione Irazábal
Nekane
Ainhoa Artetxe
Maialen
Gemma Martínez
Микель Бустаманте
Harkaitz
Режиссер
Хавьер Гинер
Сценарист
Хавьер Гинер
Композитор
Claudia Torrente Solés
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Бюджет
€0
Производство
Balance Media Entertainment, Fuga de Cuerpos, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Другие названия
Esta soledad
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