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Постер фильма Грязный
9.4
Киноафиша Фильмы Грязный
9.4

Грязный

, 2026
Sucia
Испания / документальный
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Постер фильма Грязный
9.4
Пойду 0
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В ролях

Bàrbara Mestanza
Self
Пеп Амброс
Пеп Амброс
Self
Marc Pujolar
Режиссер Bàrbara Mestanza, Marc Pujolar
Сценарист Bàrbara Mestanza, Marc Pujolar
Композитор Mowat, Joan Martorell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 7 марта 2026
Дата выхода
20 ноября 2026 Испания
Производство 3Cat, Indiana Films
Другие названия
Sucia, Filthy

Рейтинг фильма

9.4
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9.4 IMDb

Отзывы о фильме

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