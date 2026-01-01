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, 2027
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Финляндия / комедия

В ролях

Ilona Chevakova
Юкка Расила
Henry Weckström
Olli Litmanen
Konsta Saajanto
Santeri Hänninen
Helmi Kantola
Mandimai Sundberg
Kerttu Rissanen
Niko Meuronen
Elastinen
Режиссер Туукка Темонен
Сценарист Туукка Темонен, Olli Koivula
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Год выпуска 2027
Производство Solar Films
Другие названия
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Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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