В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35

Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета

Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)

Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения

Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка

100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes

Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)

Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой

Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря