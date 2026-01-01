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Семья Снегиревых готовится в последний раз встретить вместе Новый год, после которого Анфиса и Игорь расскажут сыну Роме о разводе. По пути на грустный праздник машина Снегиревых проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Ромка похищает силу волшебного артефакта – Хронотрона. Теперь, чтобы спасти Ромку, Новый год и будущее обоих миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Но для победы им придется вспомнить, как это – быть настоящей дружной семьей.