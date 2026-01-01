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Киноафиша Фильмы Колотун и волшебное королевство

Колотун и волшебное королевство

, 2026
Россия / фэнтези

О фильме

Семья Снегиревых готовится в последний раз встретить вместе Новый год, после которого Анфиса и Игорь расскажут сыну Роме о разводе. По пути на грустный праздник машина Снегиревых проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Ромка похищает силу волшебного артефакта – Хронотрона. Теперь, чтобы спасти Ромку, Новый год и будущее обоих миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Но для победы им придется вспомнить, как это – быть настоящей дружной семьей.

В ролях

Иван Колесников
Иван Колесников
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Дмитрий Калихов
Дмитрий Калихов
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026

Рейтинг фильма

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