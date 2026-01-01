Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера

Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?

Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

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Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

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