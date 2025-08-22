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Главное к этой минуте
, 2025
Glavnoe k etoy minute
Россия / драма, короткометражный / 18+
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О фильме
Пока бывшая жена сорокалетнего радиоведущего Андрея строит свою новую жизнь, он осознаёт, что потерял всё по своей собственной вине. В попытке осознать своё место в их жизни, Андрей приходит на день совершеннолетия их общей дочери.
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В ролях
Павел Артемьев
Andrey
Евгения Крегжде
Katya
Ольга Сутулова
Anna
Павел Ворожцов
Yasha
Александр Алябьев
Maksim
Василиса Филимонова
Masha
Режиссер
Павел Артемьев
Сценарист
Александр Алябьев
,
Александра Рябова
,
Павел Артемьев
Композитор
Павел Артемьев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
22 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
22 августа 2025
Производство
Independent Cinema
Другие названия
Glavnoe k etoy minute, Главное к этой минуте
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