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Главное к этой минуте

, 2025
Glavnoe k etoy minute
Россия / драма, короткометражный / 18+
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О фильме

Пока бывшая жена сорокалетнего радиоведущего Андрея строит свою новую жизнь, он осознаёт, что потерял всё по своей собственной вине. В попытке осознать своё место в их жизни, Андрей приходит на день совершеннолетия их общей дочери.

В ролях

Павел Артемьев
Павел Артемьев
Andrey
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Katya
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Anna
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Yasha
Александр Алябьев
Александр Алябьев
Maksim
Василиса Филимонова
Masha
Режиссер Павел Артемьев
Сценарист Александр Алябьев, Александра Рябова, Павел Артемьев
Композитор Павел Артемьев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 22 августа 2025
Производство Independent Cinema
Другие названия
Glavnoe k etoy minute, Главное к этой минуте

Рейтинг фильма

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