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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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На нас летит метеорит
На нас летит метеорит
, 2027
Россия / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Сергей Лавыгин
Алена Долголенко
Марина Александрова
Александр Самойленко
Дмитрий Лысенков
Павел Попов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2027
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