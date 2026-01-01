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На нас летит метеорит

, 2027
Россия / комедия

В ролях

Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Алена Долголенко
Алена Долголенко
Марина Александрова
Марина Александрова
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Павел Попов
Павел Попов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2027

Рейтинг фильма

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