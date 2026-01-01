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Киноафиша Фильмы Маленький Мук

Маленький Мук

Россия / фэнтези, семейный / 18+

О фильме

Юноша по прозвищу Маленький Мук отправляется в далекую столицу, чтобы освободить своего отца, которого несправедливо бросили в темницу за помощь своим соседям. Благодаря обретенным в пути волшебным туфлям, Мук становится придворным скороходом и знакомится с принцессой Аминой, которую коварный Визирь держит в золотой клетке, скрывая от неё правду и лишив ее трона. Однажды Мук обнаруживает, что засуху, разорившую целую страну, устроил сам Визирь. Объединившись, герои разоблачают злодея, возвращают людям воду и восстанавливают справедливость.

 

В ролях

Артём Кошман
Артём Кошман
Полина Гухман
Полина Гухман
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Светлана Листова
Светлана Листова
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

Рейтинг фильма

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