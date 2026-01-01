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Постер фильма Шоу всего
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Шоу всего

, 2019
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Шоу всего

О фильме

Документальный фильм о российском современном художнике Иване Горшкове. Контрасты мира современного искусства, секреты коммерческого успеха и ироничные разговоры о жизни с открытым и искренним представителем «воронежской волны». «Шоу всего» — это час в противоречивом, диком и непредсказуемом мире Ивана Горшкова. Он лихо мешает металл с монтажной пеной, китайскими игрушками и старыми шапками в гаражной мастерской; делает свои до смешного странные скульптуры в поселке Петино под Воронежем; монтирует свою выставку на художественной ярмарке Cosmoscow в Москве; рассуждает о коммерческом успехе и арт-рынке.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2019

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