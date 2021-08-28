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Постер фильма Убийственная семейка
5.3
Убийственная семейка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Убийственная семейка
5.3

Убийственная семейка

, 2021
When the Screaming Starts
Великобритания / комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Убийственная семейка
5.3
Убийственная семейка - Трейлер
Убийственная семейка  Трейлер

В ролях

Vår Haugholt
Viktoria
Ясен Атор
Ясен Атор
Jack
Кэтрин Беннетт-Фокс
Julia
Ли Николас Харрис
Ли Николас Харрис
police officer PCSO
John-Christian Bateman
Donald
Andreina Sambucetti
PCSO
Caroline Colomei
Mrs. Kitson
Ronja Haugholt
Veronika
Kavé Niku
Masoud
Sibylla Meienberg
Emma
Steve Hodgetts
Malcom
Nesba Crenshaw
Sophie
Режиссер Conor Boru
Сценарист Conor Boru, Ed Hartland
Композитор Michael Palmer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 20 сентября 2022
Премьера в мире 28 августа 2021

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Другие названия
When the Screaming Starts, Co mordercy robią w ukryciu, Quando Os Gritos Começam, Когда начинается крик, 尖叫開麥拉, 连环杀手之家

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Убийственная семейка - Трейлер
Убийственная семейка Трейлер
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Отзывы о фильме

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