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5.3
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Убийственная семейка
5.3
Убийственная семейка
, 2021
When the Screaming Starts
Великобритания / комедия, ужасы / 18+
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Убийственная семейка
Трейлер
Трейлер
В ролях
Vår Haugholt
Viktoria
Ясен Атор
Jack
Кэтрин Беннетт-Фокс
Julia
Ли Николас Харрис
police officer PCSO
John-Christian Bateman
Donald
Andreina Sambucetti
PCSO
Caroline Colomei
Mrs. Kitson
Ronja Haugholt
Veronika
Kavé Niku
Masoud
Sibylla Meienberg
Emma
Steve Hodgetts
Malcom
Nesba Crenshaw
Sophie
Режиссер
Conor Boru
Сценарист
Conor Boru
,
Ed Hartland
Композитор
Michael Palmer
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
20 сентября 2022
Премьера в мире
28 августа 2021
Где посмотреть фильм
ОККО
, ИВИ
Другие названия
When the Screaming Starts, Co mordercy robią w ukryciu, Quando Os Gritos Começam, Когда начинается крик, 尖叫開麥拉, 连环杀手之家
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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Убийственная семейка
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