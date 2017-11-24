Два брата, Хакан и Озан, поехали в Эгейский регион, чтобы проводить в последний путь своего друга Тато. Через два дня должна состояться свадьба Хакана, однако они приезжают в деревню на похороны. Хакан собирается жениться на Дидем, дочери Музаффера, самого крупного торговца чая Ризы. Музаффер против этого брака, так как Хакан - известный певец. С одной стороны он давит на Дидем, а с другой следит за Хаканом, пытаясь обнаружить повод, чтобы отменить свадьбу. А братья не могут обходиться без приключений, и даже на похоронах умудряются ввязаться в неприятности.

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