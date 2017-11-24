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Постер фильма Мой брат - 2
4.5
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4.5

Мой брат - 2

, 2017
Kardesim Benim 2
Турция / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Мой брат - 2
4.5

О фильме

Два брата, Хакан и Озан, поехали в Эгейский регион, чтобы проводить в последний путь своего друга Тато. Через два дня должна состояться свадьба Хакана, однако они приезжают в деревню на похороны. Хакан собирается жениться на Дидем, дочери Музаффера, самого крупного торговца чая Ризы. Музаффер против этого брака, так как Хакан - известный певец. С одной стороны он давит на Дидем, а с другой следит за Хаканом, пытаясь обнаружить повод, чтобы отменить свадьбу. А братья не могут обходиться без приключений, и даже на похоронах умудряются ввязаться в неприятности.

В ролях

Бурак Озчивит
Бурак Озчивит
Hakan
Мурат Боз
Ozan
Ferdi Sancar
Tato
Пынар Дениз
Didem
Korhan Herduran
Хакан Карсак
Ozan Çelik
Айхан Таш
Кямран Агабалаев
Айдан Тас
Энгин Шенкан
Nurcan Sirin
Режиссер Мерт Байкал
Сценарист Zafer Külünk
Композитор Cem Öget
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 24 ноября 2017
Дата выхода
24 ноября 2017 Турция 7+

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $1 732 579
Производство TAFF Pictures
Другие названия
Kardesim Benim 2, My Brother 2, Fratele meu 2, Kardeşim Benim 2, Мой брат - 2, كل الطرق تؤدي إلى أخي! 2

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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