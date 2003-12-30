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Постер фильма Охота на зверя
4.6
Охота на зверя - Трейлер
Киноафиша Фильмы Охота на зверя
4.6

Охота на зверя

, 2003
Belly of the Beast
Канада, Гонконг / боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Охота на зверя
4.6
Охота на зверя - Трейлер
Охота на зверя  Трейлер

О фильме

В сердце экзотического Таиланда американка Джессика Хоппер и ее подруга, дочь сенатора, становятся заложницами жестокой экстремистской группировки. Бандиты убьют девушек, если не будут выполнены их требования, и отец Джессики понимает, что медлить нельзя. Джейк Хоппер, бывший агент ЦРУ и мастер боевых искусств, и его верный напарник объявляют войну бандитам, не подозревая, что оказались в центре паутины хитроумного заговора, в котором переплелись смерть и коварное предательство, древняя восточная мистика и могущественное колдовство.

В ролях

Стивен Сигал
Стивен Сигал
Jake Hopper
Байрон Манн
Байрон Манн
Sunti
Том Ву
Том Ву
General Jantapan
Сара Малакул Лэйн
Сара Малакул Лэйн
Jessica Hopper
Кеворк Мэликян
Понпат Вачирабунчон
Винсент Риотта
Винсент Риотта
Fitch McQuaid
Шакрит Ямнарм
Мартин МакДугалл
Йен Робисан
Макс Раддок
Колин Стинтон
Режиссер Чин Сю-Тун
Сценарист James Townsend
Композитор Mark Sayer-Wade
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Гонконг
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 2 октября 2004
Премьера в мире 30 декабря 2003
Дата выхода
30 декабря 2003 Австралия R18+
23 марта 2004 Германия 18
24 февраля 2004 Нидерланды
20 февраля 2004 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $254 988
Производство Millennium Films, Century Time (H.K.) Ltd., GFT Beast Films Inc.
Другие названия
Belly of the Beast, A fenevad gyomrában, Belly of the Beast - Ultima missione, Bestia, Beštia, Chinmoku no seisen, Cursa terorii, El vientre de la bestia, Entre el enemigo, Giữa Bầy Lang Sói, Inside the Beast, Las entrañas de la bestia, Le ventre de la bête, Loomajaht, O drakos tis Tailandis, Para Lá da Lei, Pedon kehto, Resgate sem Limites, Trbuh zveri, Un aller pour l'enfer, Zorlu Arayış, В леговището на звяра, Охота на зверя, Полювання на звіра, 制裁者, 沈黙の聖戦, 野兽之腹, Bestie, 潜龙轰天3：野兽之腹

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Охота на зверя - Трейлер
Охота на зверя Трейлер
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Отзывы о фильме

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