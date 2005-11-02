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После ужасной автомобильной аварии, которая должны была стоить ему жизни, Артур Зелигман несколько часов пребывает в коме, во время которой бредит вслух. А сиделка старательно записывает его бред в отдельный блокнот, который впоследствии вручает самому пострадавшему. И тогда на него обрушивается лавина вопросов, самый простой из которых — а что он делал ночью на той дороге близ Шербура? С этого момента для Артура начинается самое невероятное приключение его едва не оборвавшейся жизни.
|2 ноября 2005
|Франция
|12