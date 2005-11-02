Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чёрный ящик
5.8
Киноафиша Фильмы Чёрный ящик
5.8

Чёрный ящик

, 2005
La Boîte noire
Франция / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Чёрный ящик
5.8

О фильме

После ужасной автомобильной аварии, которая должны была стоить ему жизни, Артур Зелигман несколько часов пребывает в коме, во время которой бредит вслух. А сиделка старательно записывает его бред в отдельный блокнот, который впоследствии вручает самому пострадавшему. И тогда на него обрушивается лавина вопросов, самый простой из которых — а что он делал ночью на той дороге близ Шербура? С этого момента для Артура начинается самое невероятное приключение его едва не оборвавшейся жизни.

В ролях

Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Arthur Seligman
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Alice
Мишель Дюшоссуа
M. Seligman, le père d'Arthur
Бернар Ле Кок
Бернар Ле Кок
le docteur Granger
Марилу Берри
Марилу Берри
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Soraya
Арно Майяр
Доминик Беттенфельд
Жеральд Ларош
Marc Koskas
Уго Брунсвик
Лиза Ламетри
La gardienne
Мариса Бруни-Тедески
Mme Seligman, la mère d'Arthur
Режиссер Ришар Берри
Сценарист Эрик Ассус, Ришар Берри, Тонино Бенаквиста
Композитор Натэниел Мекали
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 ноября 2005
Премьера в мире 2 ноября 2005
Дата выхода
2 ноября 2005 Франция 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €8 400 000
Сборы в мире $3 116 667
Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, Canal+
Другие названия
La Boîte noire, The Black Box, Black Box, A Caixa Negra, Black Box ~Kioku no wana~, Caixa Preta, Chiếc Hộp Đen, Crna Kutija, Czarna skrzynka, Fekete doboz, La caja negra, Le Texas n'existe pas, Yposyneidito, Υποσυνείδητο, Чeрната кутия, Чёрный ящик, ブラック・ボックス　記憶の罠, 黑盒子, 黑盒玄疑, La boite noire, Black Box - Was, wen ein Mörder in dir schmlummert

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Чёрный ящик - смотреть в онлайн-кинотеатре

Чёрный ящик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше