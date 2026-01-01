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Постер фильма Ресторан по понятиям. Фильм
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Ресторан по понятиям. Фильм

, 2022
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Ресторан по понятиям. Фильм

О фильме

История четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.

В ролях

Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Виктория Богатырёва
Виктория Богатырёва
Уиллиам Ламберти
Теона Дольникова
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022

Где посмотреть фильм

ИВИ

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