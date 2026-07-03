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Постер фильма Красавчик Жест
7.5
Красавчик Жест - Трейлер
Киноафиша Фильмы Красавчик Жест
7.5

Красавчик Жест

, 1939
Beau Geste
США / боевик, приключения, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Красавчик Жест
7.5
Красавчик Жест - Трейлер
Красавчик Жест  Трейлер

О фильме

Центральным персонажем этой истории является Майкл по прозвищу «Красавчик», самый старший из трех братьев, которых воспитывает дальняя родственница леди Брэндон. Когда драгоценный камень сапфир, известный под названием «Голубая вода», вдруг пропадает в комнате, где присутствовали только члены семьи, подозрение падает на «Красавчика» и он утром покидает отчий дом и Великобританию, чтобы присоединиться к французскому Иностранному легиону, воюющему в Северной Африке. Туда же устремились за старшим и младшие. Уходя из дома, каждый из них оставил записку и каждый брал вину на себя.

В ролях

Гэри Купер
Гэри Купер
Beau Geste
Рэй Милланд
John Geste
Роберт Престон
Digby Geste
Брайан Донлеви
Sergeant Markoff
Сьюзэн Хэйвард
Isobel Rivers
Дж. Кэролл Нейш
Rasinoff
Альберт Деккер
Schwartz
Бродерик Кроуфорд
Hank Miller
James Stephenson
Major Henri de Beaujolais
Джеймс Берк
Дж. П. Хантли-младший
Хэролд Хубер
Режиссер Уильям А. Уэллмен
Сценарист Роберт Карсон, Percival Christopher Wren
Композитор Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1939
Премьера в мире 24 июля 1939
Дата выхода
24 июля 1939 Испания A
24 июля 1939 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Beau Geste, Drei Fremdenlegionäre, Beau Gest, Braterstwo krwi, De tappras legion, Erämaalinnakkeen sankarit, Gönüllü kahraman, Kék csillag, Legija smrti, Tricolorens helte, Vennad Gested, Красавчик Жест, ボー・ジェスト（1939）, 火爆三兄弟

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Красавчик Жест - Трейлер
Красавчик Жест Трейлер
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Отзывы о фильме

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