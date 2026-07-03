Центральным персонажем этой истории является Майкл по прозвищу «Красавчик», самый старший из трех братьев, которых воспитывает дальняя родственница леди Брэндон. Когда драгоценный камень сапфир, известный под названием «Голубая вода», вдруг пропадает в комнате, где присутствовали только члены семьи, подозрение падает на «Красавчика» и он утром покидает отчий дом и Великобританию, чтобы присоединиться к французскому Иностранному легиону, воюющему в Северной Африке. Туда же устремились за старшим и младшие. Уходя из дома, каждый из них оставил записку и каждый брал вину на себя.