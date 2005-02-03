Вы хотели бы повторять лучшие моменты своей жизни снова и снова с помощью карманной машины времени? Несбыточная мечта? Для изобретателя Стюарта Конвэя она стала реальностью! И сегодня он нанесет визит в банк, чтобы, отправившись в прошлое, несколько раз снять со счета одни и те же деньги. Но Стюарт не знает, что в решающий момент его невинная афера превратится в безумную карусель времени благодаря агентам ФБР и банде вооруженных грабителей! Сможет ли повелитель времени остановить лавину непредсказуемых событий, которые будут происходить с каждым новым прыжком в прошлое? Он сделает невозможное, ведь теперь от этого зависит его жизнь…