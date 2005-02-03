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Постер фильма Капкан времени
4.5
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4.5

Капкан времени

, 2005
Slipstream
Замбия, США, Германия, ЮАР / боевик, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Капкан времени
4.5

О фильме

Вы хотели бы повторять лучшие моменты своей жизни снова и снова с помощью карманной машины времени? Несбыточная мечта? Для изобретателя Стюарта Конвэя она стала реальностью! И сегодня он нанесет визит в банк, чтобы, отправившись в прошлое, несколько раз снять со счета одни и те же деньги. Но Стюарт не знает, что в решающий момент его невинная афера превратится в безумную карусель времени благодаря агентам ФБР и банде вооруженных грабителей! Сможет ли повелитель времени остановить лавину непредсказуемых событий, которые будут происходить с каждым новым прыжком в прошлое? Он сделает невозможное, ведь теперь от этого зависит его жизнь…

В ролях

Шон Эстин
Шон Эстин
Stuart
Ивана Миличевич
Ивана Миличевич
Sarah
Винни Джонс
Винни Джонс
Briggs
Грант Суэнби
Грант Суэнби
Tokin
Хаким Кае-Казим
Хаким Кае-Казим
Runson
Кевин Отто
Jake
Verity Price
Margaret (Bank Teller)
Патрик Листер
Pierre Malherbe
Cecil Carter
Victoria Bartlett
Gillian
Thorsten Wedekind
Cam
Режиссер David van Eyssen
Сценарист Луис Морно, Phillip Badger
Композитор Роб Лорд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Замбия / США / Германия / ЮАР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 3 февраля 2005
Дата выхода
3 февраля 2005 США R

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Film Afrika Worldwide, ApolloProMedia GmbH & Co. 1. Filmproduktion KG (I), ApolloProMedia GmbH & Co. 2. Filmproduktion KG
Другие названия
Slipstream, Cone de Tempo, Contra o Tempo, Deset minut života, Hurok, La estela, La estela (Slipstream), Zamana karşı, Zeitsprung, Капкан времени, Капкан часу, Μάχη με τον Χρόνο

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb

Отзывы о фильме

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