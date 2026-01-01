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, 2026
Saldremos de esta
Испания / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Ракель Герреро
Marta
Хорди Санчес
Ángel
Лео Арлем
Rufus
Даниэла Рубио
Эрнесто Севилья
Chema
Сценарист
Tacho González
,
Salvador Perpiñá
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Бюджет
€5 300 000
Производство
Dynamo Audiovisual
Другие названия
Saldremos de esta
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