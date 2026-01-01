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Постер фильма Огненное пламя
Киноафиша Фильмы Огненное пламя

Огненное пламя

, 2026
A fuego
Испания / драма
Постер фильма Огненное пламя

В ролях

Марк Солер
Марк Солер
Зои Льенас-Бонафонте
Зои Льенас-Бонафонте
Омар Фернандез
Омар Фернандез
Карлос Норьега
Agente
Мария Пау Пигем
Мария Пау Пигем
Ton Vieira
Miquel Melero
Nico
Cris Blanco
Ujin Moreno
Lewis
Ruslana Panchyshyna
Режиссер Estel Díaz
Сценарист Nuria Dunjó, Estel Díaz, Javier Ruescas
Композитор Awwz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Производство A Contracorriente Films, Atresmedia Cine, Atresmedia
Другие названия
A fuego

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