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Огненное пламя
Огненное пламя
, 2026
A fuego
Испания / драма
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Марк Солер
Зои Льенас-Бонафонте
Омар Фернандез
Карлос Норьега
Agente
Мария Пау Пигем
Ton Vieira
Miquel Melero
Nico
Cris Blanco
Ujin Moreno
Lewis
Ruslana Panchyshyna
Режиссер
Estel Díaz
Сценарист
Nuria Dunjó
,
Estel Díaz
,
Javier Ruescas
Композитор
Awwz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
A Contracorriente Films, Atresmedia Cine, Atresmedia
Другие названия
A fuego
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