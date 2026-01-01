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7.8
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Фильмы
Мистер Герой
7.8
Мистер Герой
, 2026
Anh Hung
Вьетнам / драма
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.8
В ролях
Ан Хонг
Le Thien
Viet Anh
Ta Lam
Thai Hoa
Vo Tan Phat
Doan The Vinh
Phuong Thanh
Gia Tue
Tien PC
Tien PC
Композитор
Nguyen Hoang Anh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Вьетнам
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2026
Производство
Happy Canvas, Beach House Pictures, HKFilm
Другие названия
Anh Hung, Mr. Hero, Anh Hùng
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
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