Права собственности

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Nuda Propiedad
Испания / комедия, драма / 18+
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В ролях
Сусанна Гомес
Макси Иглесиас
Пепе Вийела
Stéphanie Magnin
Aten Soria
Charo
Alex Peracaula
Técnico
Olga Hueso
Vicky
Режиссер
Alberto Utrera
Сценарист
Alberto Utrera
,
Carlos Soria
Композитор
Iván Valdés
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 30 минут
Премьера в мире
2 октября 2026
Дата выхода
2 октября 2026
Испания
Производство
Garajonay Producciones
Другие названия
Nuda Propiedad
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