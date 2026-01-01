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Постер фильма Невидимые: Проклятие джинна
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Невидимые: Проклятие джинна

, 2026
Gorünmezler: Cin Carpmasi
ужасы
Постер фильма Невидимые: Проклятие джинна

О фильме

Четверо близких друзей отправляются в свою родную деревню, чтобы провести археологические раскопки для учебного проекта. Во время работ они находят загадочный сундук с древними картами Таро и таинственными рукописями. Ради забавы друзья начинают гадать друг другу на найденных картах, но вскоре понимают, что это вовсе не безобидная игра. Пробуждённая ими тёмная сила превращает их жизнь в настоящий кошмар, а каждое новое гадание всё глубже втягивает их в череду ужасающих событий, из которых уже нет пути назад. Так начинается напряжённая и полная страха борьба с проклятием Таро и зловещей силой, скрытой в его картах.

В ролях

Aysen Nergis Baca
Sercan Boztepe
Talha Tosun
Режиссер Yildiray Alkin
Сценарист Sercan Boztepe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Год выпуска 2026
Бюджет 1 000 000 TRL
Другие названия
Gorünmezler: Cin Carpmasi

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