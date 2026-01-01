Четверо близких друзей отправляются в свою родную деревню, чтобы провести археологические раскопки для учебного проекта. Во время работ они находят загадочный сундук с древними картами Таро и таинственными рукописями. Ради забавы друзья начинают гадать друг другу на найденных картах, но вскоре понимают, что это вовсе не безобидная игра. Пробуждённая ими тёмная сила превращает их жизнь в настоящий кошмар, а каждое новое гадание всё глубже втягивает их в череду ужасающих событий, из которых уже нет пути назад. Так начинается напряжённая и полная страха борьба с проклятием Таро и зловещей силой, скрытой в его картах.