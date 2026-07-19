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Комнатное растение
Комнатное растение
, 2023
Россия / короткометражный / 18+
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О фильме
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Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
42 минуты
Год выпуска
2023
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