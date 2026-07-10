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Киноафиша Фильмы Мигель Анхель Бланко: 48 часов, изменившие всё
7.0

Мигель Анхель Бланко: 48 часов, изменившие всё

, 2026
Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo
Испания / документальный
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В ролях

Jon Sistiaga
Jaime Segales
Jimmy Guerra
King Felipe VI of Spain
Verónica Elorza
Jaime Mayor Oreja
Mari Mar Blanco
Режиссер Juanjo López, Jon Sistiaga
Сценарист Jon Sistiaga, Nacho López Murria, Javier Carneros, Juanjo Lopez Lorenzo, Juanjo López
Композитор Carlos M. Jara
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 июля 2026
Премьера в мире 10 июля 2026
Производство The Tintirin Team
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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